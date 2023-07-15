Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
Агент руху «Атеш» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів
фото: Партизанський рух «Атеш»/Telegram

Операцію провели у тимчасово окупованому селі Великі Копані

Партизанський рух «Атеш» заявив про операцію зі знищення двох вантажівок разом із особовим складом окупаційної армії. Про це партизани повідомили у Telegram. За їхніми даними, підтверджено ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.

На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами фото 1

Операцію провели вчора, 14 липня, у тимчасово окупованому селі Великі Копані.

На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами фото 2

«Агент руху «Атеш» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка розташовувалася навпроти непрацюючої АЗС «Укрнафта» на вулиці Леніна, 34. Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено», – ідеться у повідомленні.

Раніше партизанський рух «Атеш» виявив ешелон із одними з найсучасніших російських танків.

Також партизанський рух «Атеш» повідомив, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити військову техніку на аеродром Октябрського.

Теги: Укрнафта вантажівки партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тігран Оганнісян встиг записати відео перед загибеллю
Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?
26 червня, 16:31
Ешелон із танками виявлено на залізничній станції «Каменська»
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
3 липня, 08:07
Невідомі партизани знищують російських окупантів у Брянській області
У Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео)
4 липня, 11:48

Події в Україні

На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
Залужний розповів про доленосний дзвінок від Зеленського напередодні війни
Залужний розповів про доленосний дзвінок від Зеленського напередодні війни
Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild
Росія втратила артилерійську перевагу на Запорізькому фронті – Bild
ЗСУ продовжують наступ на двох південних напрямках – Генштаб
ЗСУ продовжують наступ на двох південних напрямках – Генштаб
«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
«Вагнерівці» в Білорусі: Буданов поінформував про виклики для України
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський
Тільки повне звільнення української території поверне силу міжнародному порядку – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
5273
Гундяєв заступився за митрополита Павла
4848
Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку
4723
Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези
3619
«Його серце досі б’ється». Українка розповіла, як її загиблий син врятував трьох дітей
3542
Угорщина отримала попередження від ЄС: деталі справи
3485
Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Сьогодні, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Вчора, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту