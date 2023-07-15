На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами

Операцію провели у тимчасово окупованому селі Великі Копані

Партизанський рух «Атеш» заявив про операцію зі знищення двох вантажівок разом із особовим складом окупаційної армії. Про це партизани повідомили у Telegram. За їхніми даними, підтверджено ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.

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Операцію провели вчора, 14 липня, у тимчасово окупованому селі Великі Копані.

«Агент руху «Атеш» влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка розташовувалася навпроти непрацюючої АЗС «Укрнафта» на вулиці Леніна, 34. Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено», – ідеться у повідомленні.

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Раніше партизанський рух «Атеш» виявив ешелон із одними з найсучасніших російських танків.

Також партизанський рух «Атеш» повідомив, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити військову техніку на аеродром Октябрського.