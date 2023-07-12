Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян

Воїни знищили 22 одиниці військової техніки окупантів

На Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Знищили більше двох рот росіян. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський в Telegram.

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«Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот», – повідомив Тарнавський.

Також воїни знищили 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

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6 ББМ;

2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;

2 БМ-21 «Град»;

гармата 2А36 «Гіацинт-Б»;

БПЛА «Орлан-10»;

БПЛА «Supercam»;

зенітний ракетний комплекс «Бук»;

переносна РЛС «Кредо-М»;

РЕБ «Борисоглебськ»;

автомобільна техніка.

три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.