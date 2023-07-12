Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян
Протягом минулої доби росіяни 19 разів атакував наші позиції
фото: Генштаб

Воїни знищили 22 одиниці військової техніки окупантів

На Таврійському напрямку українські захисники протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань. Знищили більше двох рот росіян. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський в Telegram.

«Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот», – повідомив Тарнавський.

Також воїни знищили 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

  • 6 ББМ;
  • 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;
  • 2 БМ-21 «Град»;
  • гармата 2А36 «Гіацинт-Б»;
  • БПЛА «Орлан-10»;
  • БПЛА «Supercam»;
  • зенітний ракетний комплекс «Бук»;
  • переносна РЛС «Кредо-М»;
  • РЕБ «Борисоглебськ»;
  • автомобільна техніка.
  • три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Читайте також: Із тюрми – на фронт. Шанс для патріотів чи порятунок для злодіїв?
Теги: ЗСУ війна фронт втрати ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громади переходять в Помісну церкву України
Жахлива ціна духовного дорослішання України
Вчора, 21:15
Предстоятель Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав: «Папа не розуміє українців, а українці – Папу»
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом інтерв'ю
23 червня, 10:00
Авіація ЗСУ знищила ворожий ударний вертоліт Ка-52
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі
Вимагав у вдови військового 150 тис. грн: ДБР затримало заступника командира
20 червня, 08:22
Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС
«У руках ідіотів шантаж – це серйозний фактор» – розвідка про можливий теракт на ЗАЕС
22 червня, 13:20
Речник Повітряних сил зауважив, що «С-300 – це балістика, знаємо, що реагування після пуску повинно бути швидким, тому що летить доволі недовго»
Цієї ночі противник обстріляв одну з областей ракетами С-300
25 червня, 11:33
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках
Майже 40 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
27 червня, 06:59
За добу на Бахмутському напрямку сталося 23 бойових зіткнення
Череватий заявив про успіхи біля Бахмута
2 липня, 12:10
Наразі 32 людини у Львові отримали поранення, з них одна дитина
Окупанти вбили чотирьох людей у Львові та наступали на Луганщині. Ситуація в регіонах
6 липня, 10:27

Події в Україні

Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот росіян
«Труба Медведчука» повертається у державну власність
«Труба Медведчука» повертається у державну власність
У Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка (фото)
У Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка (фото)
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16
Окупанти зруйнували одну із найвпізнаваніших споруд Гуляйполя на Запоріжжі (фото)
Окупанти зруйнували одну із найвпізнаваніших споруд Гуляйполя на Запоріжжі (фото)
В окупованому Севастополі лунають вибухи та стрілянина
В окупованому Севастополі лунають вибухи та стрілянина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
11K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
7150
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)
6424
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
5378
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту