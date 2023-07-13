Росія атакувала «Калібрами» з моря та балістикою із Криму. Деталі нічного обстрілу

До відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи ЗСУ

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва hahed-136/131. Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

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Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).

«Противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим). В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

«За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах», – зазначили у Повітряних силах.

Минулої ночі окупанти тероризували Україну дронами «Шахед» і ракетами «Калібр». Вибухи лунали в Києві, у Кропивницькому та на Хмельниччині. У столиці уламки дронів упали у п’яти районах, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали, є руйнування.

У столиці тривога тривала з 00:14 до 3:10.

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Спочатку вибух пролунав на Хмельниччині, а потім серія вибухів прогриміла у столиці. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей.