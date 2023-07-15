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ЗСУ продовжують наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ

Триває п’ятсот сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом поточної доби РФ завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними БпЛА типу «Shahed» та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті успішної бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА. Про це у вечірньому зведенні 15 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Залізний Міст Чернігівської області; Білокопитове і Прогрес Сумської області та Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти перетворили психоневрологічний інтернат на військовий шпиталь

Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. В подальшому, на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, щоб зменшити рівень втрат військової техніки, ЗСУ змінили тактику ведення контрнаступу. Це призвело до сповільнення деокупації української території.

До слова, раніше Пентагон був вражений просуванням ЗСУ

Також Нацгвардія назвала напрямок, на якому воїни готуються до контрнаступу.

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Теги: Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон місто ворог наступ Вугледар

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