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На Миколаївщину прилетіли «мопеди». Віталій Кім попередив про можливу атаку

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Миколаївщину прилетіли «мопеди». Віталій Кім попередив про можливу атаку
«Дрони-камікадзе» атакують південні регіони
фото з відкритих джерел

У Миколаївській області оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти ввечері 18 грудня випустили дрони-камікадзе по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні. Про це повідомив глави Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграмі.

«У нас «мопеди», сподіваюсь не долетять», – зазначив посадовець.

Відзначимо, що станом на 23:44 у Миколаївській області оголошено повітряну тривогу. Також можливі обстріли Кіровоградської області.

На Миколаївщину прилетіли «мопеди». Віталій Кім попередив про можливу атаку фото 1

Кім також розповів, що ворожі Shahed було збито. У мережі пишуть про знищення трьох російських безпілотників.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

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Теги: Миколаївщина Віталій Кім безпілотник війна

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