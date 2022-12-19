ЗСУ збили ворожу ракету над Миколаївщиною

Російські загарбники обстрілювали Первомайський район області у ніч проти понеділка, 19 грудня

Сьогодні вночі у Миколаївській області українські захисники збили російську крилату ракету, яку окупанти застосовували під час атаки регіону. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхета.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські загарбники обстрілювали Первомайський район області у ніч проти понеділка, 19 грудня. Випущену ворогом крилату ракету збила протиповітряна оборона ЗСУ.

«Первомайський район. Вночі орки знову стріляли. Ми документуємо та виявили залишки збитої крилатої ракети (виробництва радянських часів). Гарна робота ППО», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також начальник ГУ Нацполіції Миколаївської області опублікував фото збитої ракети супротивника.

Сьогдні зранку, 19 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. У результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.