На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)

У Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана

У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири. Про це повідомляє ДСНС.

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Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

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У Миколаївській області автомобіль впав з мосту фото: ДСНС

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

Причини та обставини надзвичайної ситуації з'ясовують співробітники поліції.

Нагадаємо, в Чернігівській області на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» сталася ДТП за участі маршрутного автобуса.