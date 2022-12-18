Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
У Миколаївській області автомобіль впав з мосту: п'ятеро людей загинули, з них двоє дітей
фото: ДСНС

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана

У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

7 фото
На весь екран
У Миколаївській області автомобіль впав з мосту
фото: ДСНС

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

Причини та обставини надзвичайної ситуації з'ясовують співробітники поліції.

Нагадаємо, в Чернігівській області на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» сталася ДТП за участі маршрутного автобуса.

Теги: ДСНС Миколаївщина ДТП автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Горе водія засудили на п'ять років
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
28 листопада, 18:53
Водіїв також закликали бути обережними на дорозі
Поліція перекриває відрізок траси Київ-Чоп через смертельну ДТП (фото)
3 грудня, 03:22
На місці пригоди працюють поліцейські, рятувальники та медики
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
30 листопада, 09:10

Суспільство

На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
Тероборонівці віддячили дівчинці, яка передала їм зворушливе послання
Тероборонівці віддячили дівчинці, яка передала їм зворушливе послання
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»
Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
12K
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
11K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9042
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
8252
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT
6484
Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту