На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана
У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири. Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).
Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.
Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.
Причини та обставини надзвичайної ситуації з'ясовують співробітники поліції.
Нагадаємо, в Чернігівській області на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» сталася ДТП за участі маршрутного автобуса.
Коментарі — 0