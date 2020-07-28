Воюють вже 20 років: на Рівненщині дві доби поспіль жителі бились «село на село»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Рівненщині дві доби поспіль жителі бились «село на село»

В бійці брало участь 70 осіб

Під Рівним масова бійка між жителями двох сіл тривала протягом двох діб. Як повідомляється, протистояння почалося між жителями сіл Степангород і Хиночі.

Відомо про бійку між жителями сусідніх сіл Степангород і Хиночі стало з соцмереж.

Відео опублікувала одна з жінок, яка стала очевидцем події. Зіткнення почалося в ніч з 23 липня. В бійці брало участь 70 осіб. За підсумком закінчення зіткнень троє людей отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляє місцеве видання «Рівненські Новини», сільський голова Микола Шеліган прокоментував ситуацію. Він вважає, що побоїще було спровоковане жителями сусіднього села Степангорода.

️ ️ ️ ️ ️ ️ Опубліковано Маріята Хіжук Середа, 22 липня 2020 р.

«Це серйозно вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили й там не билися. У нас всі проблеми завжди через те, що вони приїжджають сюди й встановлюють порядки. Воно трошки зараз припиниться, тому що після таких конфліктів воно зазвичай припиняється. А через пів року — те ж саме: приїжджають з бітами, прутами, пневматикою. Для них це нормально», — каже сільський голова.

Виконуюча обов'язки Степангородського сільського голови Любов Мельник також висловилася з приводу конфлікту. Вона визнає факт бійки, однак каже, що подробиць і причини не знає.

«Я чула, що був такий інцидент. За словами жителів, побили раніше нашого жителя, він у лікарні. Може мстилися. Вже давно так не билися. Може де були поодинокі, але ну не так ... Не знаю, що вони дійсно не поділили, але факт є факт», — говорить очільниця громади.

Співробітники поліції порушили справу за фактом хуліганства, скоєного групою осіб. Також було відкрито кримінальне провадження.