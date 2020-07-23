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    Кримінал

    Масштабна бійка на українському курорті: охорона ногами била відвідувачів (відео)

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    <p>&nbsp;Сек'юріті дискотеки &laquo;Аврора&raquo; в чорних футболках застосовують силу до відвідувачів</p> - Масштабна бійка на українському курорті: охорона ногами била відвідувачів (відео)

     Сек'юріті дискотеки «Аврора» в чорних футболках застосовують силу до відвідувачів

    Скріншот з відео

    На дискотеці курортного селища Урзуф сталася бійка

    У соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.

    На відео видно, як сек'юріті дискотеки «Аврора» в чорних футболках застосовують силу до відвідувачів. Деякі охоронці відпрацьовують на практиці борцівські прийоми, а деякі б'ють (в тому числі і ногами) навіть лежачих людей.

    Один з гостей після ряду ударів по голові знепритомнів. Йому надавали допомогу відвідувачі нічного клубу.

    У пресслужбі поліції виданню «0629» повідомили, що інформації про бійки в Урзуфі за вихідні немає, проте до них звернулися медики, які розповіли, що вони надавали допомогу чоловікові 32 років, який відпочивав в «Аврорі».

    Молодий чоловік отримав травми голови, але претензій ні до кого не має і заяву в поліцію писати відмовився. Однак, поліція все ж зареєструвала даний факт і здійснить комплексну перевірку на основі відео.

    До слова, у Львові молодик із дідом жорстоко побилися через маску.

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