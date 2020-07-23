Масштабна бійка на українському курорті: охорона ногами била відвідувачів (відео)



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Сек'юріті дискотеки «Аврора» в чорних футболках застосовують силу до відвідувачів Скріншот з відео

На дискотеці курортного селища Урзуф сталася бійка

У соціальних мережах виклали відео, де зафіксовано розпал бійки на українському курорті в селищі Урзуф на Донеччині.

На відео видно, як сек'юріті дискотеки «Аврора» в чорних футболках застосовують силу до відвідувачів. Деякі охоронці відпрацьовують на практиці борцівські прийоми, а деякі б'ють (в тому числі і ногами) навіть лежачих людей.

Один з гостей після ряду ударів по голові знепритомнів. Йому надавали допомогу відвідувачі нічного клубу.

У пресслужбі поліції виданню «0629» повідомили, що інформації про бійки в Урзуфі за вихідні немає, проте до них звернулися медики, які розповіли, що вони надавали допомогу чоловікові 32 років, який відпочивав в «Аврорі».

Молодий чоловік отримав травми голови, але претензій ні до кого не має і заяву в поліцію писати відмовився. Однак, поліція все ж зареєструвала даний факт і здійснить комплексну перевірку на основі відео.

До слова, у Львові молодик із дідом жорстоко побилися через маску.