Колишній коп з Миколаївщини постане перед судом за жорстоке побиття людини



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Поліціянт зламав затриманому щелепу

Обвинуваченому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі

Державне бюро розслідування скерувало до суду обвинувальний акт відносно колишнього поліцейського у Миколаївській області, якого обвинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством.

Про це повідомили у відомстві.

За даними слідчих, під час патрулювання поліцейський поклав обличчям до землі чоловіка у кайданках та почав його бити. Згодом правоохоронець разом з потерпілим сіли у службовий автомобіль, в якому поліціянт також завдав йому кілька ударів. Після чого відвіз потерпілого до приміщення Корабельного відділу поліції, де продовжив бити. Внаслідок цього потерпілий отримав численні тілесні ушкодження, серед яких двосторонній перелом нижньої щелепи.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

До слова, у травні Главком повідомляв. що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру у перевищенні влади трьом поліцейським та курсанту академії.

Слідством встановлено, що у березні 2020 року правоохоронці під час обшуку у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют Asic Bitmain Antminer у кількості 544 штуки та незаконно встановлений трансформатор. Потім, 21 квітня 2020 року поліцейські провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання. Після обшуку потерпілий був доставлений до відділення поліції, де його побили. Також слідчі ДБР встановили, що працівники поліції незаконного відчужили вилучене обладнання для майнінгу.