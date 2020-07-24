На Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей



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Медичні працівники лікуються амбулаторно, а хворих – ізольовано

Коронавірус виявили у десятьох підопічних психлікарні та двох медичних сестер

У Рівненській області у Острозькій психлікарні Covid-19 підтвердили у 12 людей. Хворих ізольовано.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, інформує «Суспільне».

У Рівненській області у Острозькій психлікарні підтвердили наявність коронавірусу у десятьох підопічних та двох медичних сестер.

«Важких форм немає, контактні особи ізольовані. Медичні працівники – амбулаторно, а хворі – ізольовано. Зараз проводиться епідрозслідування. Я не хочу стверджувати, але, в зв'язку із забороною відвідування, то, як правило, у таких випадках заносить медперсонал», – зазначив Сафонов.

Наразі у психіатричній лікарні перебуває близько двох з половиною сотень пацієнтів та чотири сотні персоналу.

Нагадаємо, у курортній Рибаківці стався спалах коронавірусу: виявили 15 хворих.

Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.