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    Здоров'я

    На Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей

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    <p>Медичні працівники лікуються амбулаторно, а хворих &ndash; ізольовано</p> - На Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей

    Медичні працівники лікуються амбулаторно, а хворих – ізольовано

    Коронавірус виявили у десятьох підопічних психлікарні та двох медичних сестер

    У Рівненській області у Острозькій психлікарні Covid-19 підтвердили у 12 людей. Хворих ізольовано.

    Про це повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, інформує  «Суспільне».

    У Рівненській області у Острозькій психлікарні підтвердили наявність коронавірусу у десятьох підопічних та двох медичних сестер.

    «Важких форм немає, контактні особи ізольовані. Медичні працівники – амбулаторно, а хворі – ізольовано. Зараз проводиться епідрозслідування. Я не хочу стверджувати, але, в зв'язку із забороною відвідування, то, як правило, у таких випадках заносить медперсонал», – зазначив Сафонов.

    Наразі у психіатричній лікарні перебуває близько двох з половиною сотень пацієнтів та чотири сотні персоналу.

    Нагадаємо, у курортній Рибаківці стався спалах коронавірусу: виявили 15 хворих.

    Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    здоров'я медицина лікар лікарня Рівненщина коронавірус
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