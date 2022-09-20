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Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім ворожих цілей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім ворожих цілей
За добу Повітряні сили України знищили сім цілей
фото з відкритих джерел

Українська авіація продовжує завдавати ударів по військам окупантів

Упродовж 19 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили російський Су-25, керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять безпілотників. Таку інформацію оприлюднило у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів різними типами озброєння по ворожих позиціях, техніці та логістиці.

Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині.

Теги: авіація озброєння повітря окупанти війна

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