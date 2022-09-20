Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім ворожих цілей

За добу Повітряні сили України знищили сім цілей

Українська авіація продовжує завдавати ударів по військам окупантів

Упродовж 19 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили російський Су-25, керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять безпілотників. Таку інформацію оприлюднило у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено один штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59 та п’ять БПЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжують завдавати ударів різними типами озброєння по ворожих позиціях, техніці та логістиці.

Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині.