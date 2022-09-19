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ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника
Противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії
фото: Генштаб

Поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу

Триває двісті восьма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу противник завдав чотири ракетні та дев’ять авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це  Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка;
  • на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.
  • На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів.  Серед них Снігурівка, Широке, Благодатівка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.

Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.

На полігоні поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

На тимчасово захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію російської федерації. З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони,  на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по п'яти опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також три склади боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня поточного року у Запорізькій області. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців.

Як повідомлялося, ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині.

Теги: Запоріжжя втрати табір інфраструктура Авдіївка документи Миколаїв літак Генштаб авіація окупанти Костянтинівка Бахмут

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