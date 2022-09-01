Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили 12 танків і 18 одиниць автобронетехніки

Налагоджена загарбниками Понтонна переправа в районі Дар'ївки знищена

За минулу добу українські військові знищили на південному напрямку 201 російського загарбника, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автобронетехніки, а також шість складів боєприпасів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Авіація ЗСУ завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил і засобів, командних і опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ударів по ворожих пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційних, реактивним системам залпового вогню і засобам ППО.

Налагоджена загарбниками Понтонна переправа в районі Дар'ївки знищена. Втрати ворога становлять: 201 військовий, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автобронетехніки.

«Влучно знищені важка вогнеметна система «Сонцепек», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», п'ять гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», дві самохідні артустановки, три мобільних міномети. Ліквідовано шість складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.