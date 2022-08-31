ЗСУ дали відсіч окупантам на чотирьох напрямках, – Генштаб

Ворог продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів

Триває 189-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів БпЛА.

Харківський напрямок

Противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії здійснив обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

Слов’янський напрямок

Вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Краматорський напрямок

Ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

Бахмутський напрямок

Окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема.

Авдіївський напрямок

Противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

Новопавлівський напрямок

Зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав.

Запорізький напрямок

Обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

Південнобузький напрямок

Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.