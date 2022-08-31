ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)

Українські бійці виганяють ворога з Херсонщини

Збройні сили України продовжують нищити окупантів на Херсонщині. У мережі з’явилося відео, як українські захисники знищили ворожу колону.

«В Олешках українські сили знищили колону окупантів, яка сунула на підтримку рашистів до Херсону», – повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.