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ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
Контрнаступ на півдні України триває
фото ілюстративне

Українські бійці виганяють ворога з Херсонщини

Збройні сили України продовжують нищити окупантів на Херсонщині. У мережі з’явилося відео, як українські захисники знищили ворожу колону. 

«В Олешках українські сили знищили колону окупантів, яка сунула на підтримку рашистів до Херсону», – повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.

Теги: окупанти ЗСУ Херсонщина

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