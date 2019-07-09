Спостерігають за Sea Breeze і тренуються воювати вночі: що відбувається в російській армії

Збройні сили РФ за тиждень – 1-7.07.

Тиждень, що минув був менш насичений тренуваннями в збройних силах РФ чим попередній, проте не менш цікавий на події, які вартують уваги і висвітлення.

Реакція РФ на навчання Sea Breeze 2019

Останні сім днів відзначилися активною діяльністю сил і з’єднань РФ в окупованому Криму у відповідь на проведення українсько-американських міжнародних військово-морських навчань Sea Breeze 2019 в північно-західній частині акваторії Чорного моря. Росіяни в останній час використовують міжнародні навчання за участю сил НАТО для паралельного відпрацювання власного алгоритму дій на випадок великої війни. Так минулого місяця, для прикладу, на фоні навчань BALTOPS 2019 Балтійський флот РФ і 11 армійський корпус проводили свої активні тренування. Тому паралельна навчанням Sea Breeze 2019 діяльність росіян в Південному військовому окрузі (перш за все в окупованому Криму, але не лише) не повинна дивувати. Хоча така діяльність створює ризики інцидентів із потенціалом для подальшої ескалації.

Так іще 1 липня росіяни вирішили попрацювати на протикорабельних ракетних комплексах Бал і Бастион – всього до 30 одиниць техніки. Оператори відповідних систем тренувалися виходити в район розгортання, готували комплекси до пусків, займалися пошуком цілей і виконували так звані електронні (умовні) пуски. Комплекси Бал і Бастион в поєднанні дають можливість створити ешелоновану оборону навколо окупованого Криму. Дозвукова ракета Х-35, якою озброєний комплекс Бал, дає можливість дістати ціль на відстані до 260 км. А надзвукова ракета Онікс на комплексі Бастион має радіус дії в 600 км. При цьому навіть ракетного комплексу Бал може вистачити для того, щоб тримати під загрозою всю північно-західну акваторію Чорного моря, якщо працювати із півострова Тарханкут в Криму.

4 липня в окупованому Криму пройшли заняття по відбиттю удару крилатими ракетами за участю систем ППО С-400 і Панцир С1. На сьогодні загалом в Криму за різними оцінками є 4-5 дивізіонів систем ППО середнього радіусу дії С-400. Проте таке насичення сучасними системами протиповітряної оборони півострова не полегшує для росіян боротьбу із крилатими ракетами США у випадку потреби. Адже відповідні системи озброєння хоча і працюють на дозвуковій швидкості, але використовують кривизну землі для того, щоб підійти до ворога по максимуму не поміченими. Так без задіяння зовнішнього цілевказання у формі літаків ДРЛОУ/AWACS радари систем С-400 можуть побачити крилаті ракети Tomahawk на відстані лише в 24 км від себе, що значно зменшує час на реагування. До слова в навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь американських ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), який несе на борту не менше 30 КР Tomahawk. Також паралельно із українсько-американськими військово-морськими навчаннями росіяни провели в Південному військовому окрузі єдиний день радіоелектронної боротьби (РЕБ). В тому числі в Криму було розгорнуто системи «Житель», «Красуха», «Борисоглебск» для виявлення і подавлення ворожих безпілотників.

Врешті решт Чорноморський флот РФ вирішив продемонструвати свою присутність в акваторії однойменного моря. Так спочатку росіяни вивели в море 1 корвет (Орехово-Зуево) і 3 ракетних катери («Мираж», «Ивановец», «Р-60») під приводом тренувань із надання допомоги нафтовому танкеру, який зазнав аварії. Загалом було створено угруповання до 10-15 кораблів і катерів, які моніторили хід навчань Sea Breeze, перебуваючи в морі. Окремо командування Чорноморського флоту і 4 армії ВПС і ППО відпрацювали завдання координації дій штабів в випадку необхідності. По суті мова йде про можливе перекидання додаткових сил авіації із материкової Росії до окупованого півострову на випадок великої ескалації. Можна очікувати продовження активності росіян в окупованому Криму і наступного тижня адже навчання Sea Breeze 2019 цього року триватимуть до 12 липня.

Майбутнє посилення Тихоокеанського флоту РФ

Тиждень, що минув, відзначився низкою важливих новин по частині укріплення потенціалу Тихоокеанського флоту РФ (ТОФ). Так, представники цього флоту відвідали завод в Комсомольську-на-Амурі, де триває створення 2 корветів проекту 20380. Мова йде про кораблі «Алдар Цыденжапов» і «Резкий». Виробник обіцяє передати ці кораблів ТОФ в 2020 і 2021 роках. Хоча із великою долею ймовірності цей процес розтягнеться в часі, як показує попередня практика. Дані корвети стануть 3-м і 4-м кораблями відповідного класу на ТОФ.

Окрім того на цьому ж самому заводі для Тихоокеанського флоту заклали корвети проекту 22800 – «Удомля» і «Ржев». На відміну від корветів проекту 20380 корвети 22800 будуть носіями крилатих ракет Калибр. Загалом же ці новини гарно показують, що наймасовішим типом надводних кораблів російського флоту в найближчому майбутньому стануть саме корвети.

Загальновійськова підготовка

В рамках літнього періоду підготовки в військах РФ почалися тренування і стрільби на рівні зводів в рамках бойового злагодження. Так, подібний тип тренувань пройшов в батальйонах 205-ї бригади 49-ї загальновійськової армії. Всього було задіяно до 1,5 тисячі солдат і 500 одиниць техніки. При цьому 40% стрільб відбувалося в нічний час. Відповідний тип тренування проходили і бійці 11 армійського корпусу в Калінінградській області – всього до 3 тисяч бійців. Так само 50% тренувань проходили в нічний час. Окрім того пройшли навчання танкової роти 11 АК. В Приморському краї дві мотострілецькі бригади 5-ї загальновійськової армії відпрацьовували завдання застосування батальйонно-тактичних груп в обороні і наступні в рамках двостороннього навчання. Всього було задіяно до 1,5 тисячі солдат і 300 одиниць техніки. Важливість такого типу тренувань відзначила і присутність самого командувача Східного військового округу Геннадія Жидко на тренуваннях в Приморському краї.

Вже згадана 49-та армія загалом мала дуже активний тиждень тренувань. Дане з’єднання Південного військового округу є фактично другим ешелоном на випадок війни із Україною чи першим ешелоном на випадок війни із Грузією, а тому активність в підрозділах цієї армії заслуговує на окрему увагу. 32-й інженерно-саперний полк займався відпрацюванням питань щодо постановки і знешкодження мінного поля. Рота РЕБ 205-ї мотострілецької бригади відпрацьовувала питання протидії ворожим безпілотникам і захисту техніки від підривів радіокерованих фугасів. Спеціалісти танкового батальйону цієї ж бригади відпрацьовували питання подолання водних перешкод. Окремо стало відомо про те, що бійці 7 воєнної бази в окупованій Абхазії, яка теж входить в склад 49-ї загальновійськової армії, в рамках тренувань із початку року використали до 2 млн. боєприпасів різних типів або на 15% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Окремо 55 полк гелікоптерів (Краснодарський край) відпрацював завдання на знищення супротивника в денний і нічний час на відстані до 3 км за допомогою авіаційних гармат і некерованих ракет. Всього було задіяно до 20 одиниць гелікоптерів – Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 і Ми-8АМТШ.

Активним виявився минулий тиждень і для бійців 36-ї загальновійськової армії РФ Східного військового округу, яка відзначилася позаминулого тижня під час раптової перевірки боєготовності. Фактично інтенсивні тренування бійців цієї армії можна вважати продовженням тренування, яке почалося в останній тиждень червня. Так 75-та бригада управління цієї армії розгорнула єдину вертикаль засобів зв’язку і командування (C2). Всього було задіяно до 8 пунктів управління і зв’язку, які забезпечили єдину вертикаль командування по лінії «армія-бригада-батальйон». Активною була і рота РЕБ 5-ї танкової бригади 36-ї армії. 37-ма мотострілецька бригада цієї ж армії відпрацювала завдання щодо використання посиленого мотострілецького батальйону, в рамках яких були задіяні БПЛА Орлан-10 і танки. Бійці ж ракетної бригади цієї загальновійськової армії, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси «Искандер-М», відправилися комбінованим маршем до полігону в Астраханській області для проведення умовних і реальних стрільб.

Підготовка десантників і спецпризначенців

Насиченим минулий тиждень був для російських десантників і спецпризначенців. На базі 98-ї повітряно-десантної дивізії і 31-ї десантно-штурмової бригади відбувалися командно-штабні тренування, де в тому числі особливу увагу приділяли питанню керованості військ. Під час тренувань мова йшла про застосування автоматизованої системи управління «Андромеда-Д», яка була створена для десантних військ. Окремо бійці 106-ї повітряно-десантної дивізії провели навчання із десантування 1 тисячі солдат і 16 одиниць техніки в рамках тренувань із захоплення аеродромів. Також до полкових навчань було залучено і артилерійський полк.

800 спецпризначенців 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу відпрацьовували роботи в пошуково-штурмових групах, які працювали в тилу умовного ворога. Доставка спецпризначенців здійснювалася за допомогою гелікоптерів Ми-8АМТШ-В штурмовим способом без парашутів. 16 бригада спеціального призначення Західного військового округу проводила тренування по знищенню бронетехніки противника і захоплення солдат ворога для отримання розвідувальних даних. Всього було задіяно до 10 розвідувальних груп (500 бійців), які працювали на 40 одиницях техніки – в тому числі на бронеавтомобілях Тайфун-К, які займалися транспортуванням спецпризначенців. 300 бійців 14 бригади спецпризначення в Хабаровському краї здійснили стрибки із парашутами.

Тренування ППО і винищувальної авіації

Винищувачі 23-го винищувального авіаційного полку (303 змішана авіаційна дивізія 11 армії ВПС і ППО Східного військового округу) провели двосторонні тактичні навчання за участю найсучасніших літаків Су-35 і Су-30 СМ. Навчання відбувалися в нічний час. Також минулого тижня проходили нічні польоти авіації Балтійського флоту – всього було залучено до 15 літаків (Су-30СМ, Су-27 і Су-24М).

35-та зенітно-ракетна бригада 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу відпрацьовувала завдання прикриття військ на марші. Дана бригада ППО Сухопутних військ озброєна системами Бук М2. В ролі ворога виступали винищувачі Су-30 СМ. В той же час частина 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка має захищати 20-ту загальновійськову армію на марші відправилася на полігон Астраханської області для проведення практичних стрільб. Дана бригада із 2017 року озброєна найсучаснішою модифікацією ППО сухопутних військ – системою Бук М3.

Постачання нової техніки в війська

Війська відразу низки підрозділів армії РФ отримали нову техніку минулого тижня. Так спецназ Центрального військового округу отримав 17 автомобілів Тигр-М. 104-та бригада управління, яка відповідає за забезпечення зв’язку командування Східного військового округу із арміями округу отримала цифровий мобільний комплекс стільникового зв’язку на основі машини КАМАЗ. 6 танкова бригада 1 танкової армії (Західний військовий округ) отримала партію модернізованих танків Т-72Б3М – дана версія танка з’явилася в 2016 році. 228 танковий полк 144 мотострілецької бригади 20 загальновійськової армії того ж самого округу отримав 50 комплектів тактичної системи зв’язку нового покоління Азарт. Окрім того стало відомо, що за першу половину 2019 року Південний військовий округ отримав 250 зразків озброєння і військової техніки. Із них третина це БТР-82А, Т-72Б3 і БМП-3. Окрім того було отримано 20 систем супутникового і радіозв’язку, а також 10 літаків і гелікоптерів.

Як можна побачити, росіянами значна увага в рамках підготовки підрозділів приділяється тренуванням вночі із метою отримання тактичних переваг. Це покладає на українських військових окрему необхідність бути готовими до симетричних дій вночі – в тому числі завдяки спеціальній техніці. Відповідні російські тренування показують всю важливість модернізації українського основного бойового танку Т-64БВ до рівня 2017, який має можливість ефективно працювати вночі. Як відомо за 2017-18 роки всього було модернізовано до 100 танків Т-64БВ.

Джерело: Сегодня

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