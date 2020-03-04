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    Політика

    Депутати схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну

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    Законом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях - Депутати схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну
    Законом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях

    Документ підтримали ввечері 5 березня 289 народних депутатів

    Верховна Рада ухвалила ініційований президентом закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» (№3003).

    Документ підтримали ввечері 5 березня 289 народних депутатів.

    Законом схвалюється рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

    Йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2020», українсько-молдовському навчанні «Південь – 2020», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2020», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2020» та українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер – 2020».

    Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

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