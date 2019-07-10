Корабель Чорноморського флоту РФ «заблудився» поблизу місця проведення Sea Breeze



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Корабель Чорноморського флоту РФ «Сметливый» близько 8-ї години ранку 10 липня зайшов у закритий для мореплавства район Фото: Facebook ВМС ЗСУ

Російський корабель «Сметливый» зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції

Росія, нехтуючи нормами міжнародного морського права, 10 липня спровокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє у Facebook пресцентр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

«Незважаючи на Прибережне повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань «Sea Breeze 2019», корабель Чорноморського флоту РФ «Сметливый» близько 8-ї години ранку 10 липня, провокуючи на небезпечну ситуацію, зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції», - заявили у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом «Гетьман Сагайдачний» відповідно до міжнародного протоколу, але «зробив вигляд, що має «проблеми зі зв'язком».

«Даний факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати Російську Федерацію, як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні», - підкреслили у ВМС ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 1 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стартували українсько-американські навчання Sea Breeze-2019.