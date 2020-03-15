З боку ОРДЛО на КПВВ шикуються величезні черги тих, хто хоче «закупитися» всім необхідним (фото)



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Спостерігається надзвичайне скупчення автомобілів

В межах тимчасово окупованих російсько-терористичними військами окремих районів Донецької і Луганської областей на шляхах, що ведуть до контрольних пунктів в’їзду-виїзду, спостерігається надзвичайне скупчення автомобілів.

Про це повідомляє проукраїнський Telegram-канал Donetchanyn, який займається відстеженням ситуації в самопроголошених «республіках».

«На виїзд в Україну люті черги. Через чутки про те, що кордон з окупованими територіями закриють, народ ломонувся закупитися сіллю, сірниками і гречкою. Адже це все обов’язково врятує людство від коронавірусу», – зазначається у повідомленні.

На підтвердження наводиться фото.

Нагадаємо, жителів окупованого Донбасу з симптомами коронавірусу не будуть пропускати через контрольні пункти пропуску на підконтрольну територію. На КПВВ будуть відмовляти в перетині хворим без реєстрації в підконтрольних районах.

Як повідомлялося, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відправив на окуповані території Донбасу нову партію гуманітарної допомоги для мирних жителів. Зазначається, що загалом жителям окупованої території Донбасу направили вантаж вагою 137,5 тонни.

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