Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу



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На КПВВ будуть відмовляти в перетині хворим без реєстрації в підконтрольних районах

Жителів окупованого Донбасу з симптомами коронавірусу не будуть пропускати через контрольні пункти пропуску на підконтрольну територію. Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

Повідомляється, що громадянам України, які слідують з окупованого Донбасу на підконтрольну територію, у разі виявлення симптомів коронавірусу будуть відмовляти в перетині КПВВ. Уточнюється, що дане обмеження стосується тих, у кого немає реєстрації на підконтрольній території.

При цьому українців, які проживають на підконтрольній уряду України території, просять без нагальної потреби не відвідувати тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі через коронавірус введуть обмежувальні заходи на КПВВ. Зокрема, всіх, хто має намір перетнути лінію розмежування, будуть оглядати і проводити температурний скринінг.

До цього стало відомо, що підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на COVID-19.