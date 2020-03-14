В Україні тимчасово закриють 107 пунктів пропуску



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Ми обрали такі пункти пропуску де у нас іде невеликий рух пасажирів. Є такі пункти пропуску де за добу може перетнути кордон 3-5 осіб – Дейнеко

Закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів – Дейнеко

В Україні з 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинять роботу 107 пунктів пропуску.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час брифінгу за підсумками засідання уряду 14 березня.

«Хотів би деталізувати ті положення в розпорядженні Кабміну. З 230 існуючих, діючих пунктів пропуску через державний кордон залишається функціонувати 123. 107 в період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу. Ми обрали такі пункти пропуску де у нас іде невеликий рух пасажирів. Є такі пункти пропуску де за добу може перетнути кордон 3-5 осіб», – сказав Дейнеко.

Він додав, що закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів.

«Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску і можу вас запевнити, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону», – зауважив Дейнеко.

«З 00:00 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. З 00: 00 16 березня о 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в’їзд на територію», – написав глава Держмитслужби Максим Нефьодов у себе на Facebook.

Виняток:

особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

є подружжям або дітьми громадян України;

водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

члени екіпажів;

представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей».

«З 00:00 16 березня Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На низці інших пунктів призупиняється пішохідне сполучення. Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном», – додав Нефьодов.

49 пунктів пропуску, в яких тимчасово припиняється пішохідне сполучення:

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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