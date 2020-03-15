Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям



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Польща через коронавірус закрила всі кордони

Особливий режим буде функціонувати до 24 березня, але влада республіки відразу ж передбачила можливість його продовження на 20 днів

Рішення польського уряду про закриття всіх державних кордонів і заборону в’їзду в країну іноземцям вступило в силу.

Відповідне розпорядження, спрямоване на боротьбу з поширенням коронавіруса нового типу, почало діяти рівно опівночі за місцевим часом (01:00 за часом Києва).

Особливий режим буде функціонувати до 24 березня, але влада республіки відразу ж передбачила можливість його продовження на 20 днів, а потім і на місяць в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації.

За словами прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, це вимушений і добре обдуманий превентивний захід, так як влада не хоче допускати масового спалаху захворюваності, як це сталося в деяких сусідніх країнах.

«Ми намагаємось обмежити приплив нових людей з-за кордону», – додав він.

«Зміни в порядку перетину кордону вводяться, щоб протидіяти поширенню коронавіруса SARS-CoV-2. Йдеться про те, щоб уникнути в’їзду на польську територію осіб, які можуть являти собою серйозну загрозу для громадського здоров’я», — зазначено в повідомленні польського МВС.

У зв’язку із закриттям кордонів у МЗС України уточнили умови перетину кордону з Польщею.

У МВС Польщі пояснили, що починаючи з сьогодні можна перетинати кордон лише громадянам країни, іноземцям, які є подружжям, дітям польських громадян або тих, хто знаходиться під їх опікою, іноземцям, що мають «карту поляка», тимчасовим або постійним власникам виду на проживання або дозвілу на роботу, представникам дипкорпусу та членам їх сімей, а також водіям транспорту, призначеного для перевезення товарів.

З опівночі припинилося все міжнародне залізничне і повітряне сполучення з Польщею, за винятком чартерних рейсів, які повертаються в республіку з поляками на борту. Потрапити на територію країни тепер можна тільки на автобусі або автомобілі. При перетині кордону всі, хто в’їжджають, повинні будуть заповнити анкету, вказати місце свого перебування і відправитися на 14-денний домашній карантин, порушення якого може спричинити за собою кримінальну відповідальність і штраф до 5 тис. злотих.

З виїздом з Польщі ніяких труднощів не буде. Однак після повернення слід розраховувати на необхідність провести два тижні в карантині.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.