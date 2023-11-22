З яких причин українські біженці найчастіше повертаються додому: опитування
Попри війну українці повертаються додому
Станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 млн українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції.
В організаці детально пояснили, чому попри війну українці повертаються додому. Для цього провели опитування на прикордонних пунктах пропуску з Молдовою. Опитування тривало з 1 липня по 30 вересня 2023.
Українці, що поверталися додому, зазначили, що причини повернення такі:
- для возз’єднання з родиною;
- через тугу за домівкою;
- відвідати родичів;
- продовжити навчання;
- сходити до лікарів;
- поновити документи.
Більшість українців через ці пункти пропуску поверталися з Молдови, Румунії та Туреччини. Також приїздили з Болгарії, Німеччини, Польщі та Франції. Більшість тих, хто повертався, були родом з Київської та Одеської областей. 95% опитаних – жінки, середній вік – 42 роки.
Раніше повідомлялося, в якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України.
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