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З яких причин українські біженці найчастіше повертаються додому: опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З яких причин українські біженці найчастіше повертаються додому: опитування
Більшість тих біженців, які поверталися, були родом з Київської та Одеської областей
фото ілюстративне

Попри війну українці повертаються додому

Станом на серпень 2023 року відомо про 2,4 млн українців, які виїхали за кордон і повернулися. Приблизно така ж кількість наших громадян виїхала та не приїхала назад, тобто орієнтовно 50% біженців уже вдома. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції.

В організаці детально пояснили, чому попри війну українці повертаються додому. Для цього провели опитування на прикордонних пунктах пропуску з Молдовою. Опитування тривало з 1 липня по 30 вересня 2023.

Українці, що поверталися додому, зазначили, що причини повернення такі:

  • для возз’єднання з родиною;
  • через тугу за домівкою;
  • відвідати родичів;
  • продовжити навчання;
  • сходити до лікарів;
  • поновити документи.

Більшість українців через ці пункти пропуску поверталися з Молдови, Румунії та Туреччини. Також приїздили з Болгарії, Німеччини, Польщі та Франції. Більшість тих, хто повертався, були родом з Київської та Одеської областей. 95% опитаних – жінки, середній вік – 42 роки.

Раніше повідомлялося, в якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України.

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Теги: біженці війна українці

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