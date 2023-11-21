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Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські біженці в Британії можуть втратити дах над головою – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Сім'ї біженців з України мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії

Дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці в Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. Про це інформує The Guardian.

Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у "базовому бездомному стані", що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.

Згідно з даними дослідників, сім'ї біженців з України мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші сім'ї у Великій Британії. Для порівняння, у 2022/2023 фінансовому році 298 430 британських сімей подали заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю.

У звіті вказується, що такий підвищений ризик для українців пов'язаний з ризиком розриву стосунків із господарями, мовним бар'єром і труднощами в орієнтації на ринку житла.

На сьогодні до Британії прибули понад 192 тисячі біженців з України. Вони прибувають за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine, в межах якої біженців приймають британські сім'ї, та Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приїхати до родичів, що оселилися в Британії.

Раніше повідомлялося, що українські біженці в Ірландії можуть втрати надане їм житло, якщо поїдуть на Різдво додому або у подорож країною. 

Також українські біженці-пенсіонери можуть втратити свої пенсійні виплати – у разі, якщо вони живуть у Естонії та не надали про себе відповідну інформацію до Пенсійного фонду України. 

Теги: пенсіонери житло біженці втрати подорож

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