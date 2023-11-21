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Робота для біженців без знання мови: німецька федеральна земля ухвалила рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Робота для біженців без знання мови: німецька федеральна земля ухвалила рішення
У Бранденбурзі хочуть працевлаштувати 2 тисячі біженців з України
фото із відкритих джерел

Федеральна земля Бранденбург вирішила пожвавити ринок праці за рахунок біженців з України 

Уряд федеральної німецької землі Бранденбург хоче якнайшвидше інтегрувати біженців і знайти їм вакансії за допомогою агенцій з працевлаштування. Але для цього ще слід буде унормувати низку моментів. Про це пише Аussiedlerbote.

У Брандербургу повідомили, що у майбутньому працевлаштування на місцевому ринку праці відбуватиметься вже з нижчим рівнем володіння мовою. Міністерство праці та агенція з працевлаштування закликали наймати працівників навіть із невеликим знанням німецької мови та навчати їх паралельно з роботою.

Роботодавців планується залучати до стажувань та працевлаштування, яке обкладається внесками до фонду соціального страхування. Як пише видання, влада очікує: мігранти будуть отримувати більш інтенсивну підтримку у центрах зайнятості.

У жовтні федеральний міністр праці Хубертус Хайль виступив з ініціативою щодо більш швидкої інтеграції біженців на ринок праці. У Бранденбурзі ці заходи стосуються близько 2 тис. біженців з України та близько 8,5 тис. інших біженців.

«У зв'язку з існуючим дефіцитом не тільки кваліфікованих працівників, а й робочої сили важливо мобілізувати всі резерви на ринку праці», –  заявив міністр праці Бранденбургу Йорг Штайнбах. Він закликав роботодавців пропонувати біженцям відповідні робочі місця.

Нагадаємо, відразу декілька федеральних земель Німеччини вживають заходи для того, аби надати можливості для проживання біженцям. Так, Бранденбург розширює місця для біженців та запускає програму видачі тривалих видів на проживання Spurwechsel. Водночас, як говорить влада, деякі місця для перебування біженців потребують ремонту.

Заходи вжиті урядом федеральної землі щодо зниження навантаження на міста та муніципалітети Бранденбурга щодо розміщення біженців приносять свої плоди: станом на кінець липня в муніципалітетах було розміщено 20,3 тис осіб за наявності 26,9 тис місць, повідомила бранденбурзький міністр соціального забезпечення  Урсула Ноннемахер на засіданні комітету із соціальних питань парламенту федеральної землі. «Це означає, що номінально в муніципалітетах ще є 6632 місця», –  повідомила міністр. Однак не всі місця вільні, і необхідний ремонт».

До слова, станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну, пише газета Welt am Sonntag.

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Теги: міністр земля мігранти ринок українці ремонт влада страхування

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