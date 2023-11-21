Які країни планують скоротити допомогу біженцям з України

Деякі держави готові платити українцям, аби вони лише повернулися додому

У Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку про наміри країн щодо біженців з України.

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Найбільше українських біженців перебуває у Польщі та Німеччині. Польща, як повідомили в уряді, планує наступного року поступово скасовувати соціальну підтримку для українців – сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інші.

Крім того, у Польщі вже змінили деякі правила надання допомоги. Наразі українці можуть безплатно проживати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту приїзду до Польщі, далі потрібно покривати 75% вартості житла (але це не стосується вразливих категорій населення).

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Також біженці з України мають лише 30, а не 90 днів на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Німеччина з наступного року скорочує виплати всім біженцям, зокрема з України. Право на соціальну допомогу претенденти на притулок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора року.

Крім того, Німеччина стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу: одержувачі допомоги Bürgergeld (фінансової допомоги по безробіттю) будуть зобов'язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Їм також пропонуватиме роботу спеціальна агенція, у разі відмови можуть скоротити виплати.

Чехія планує наступного року скоротити термін безплатного розміщення переміщених осіб зі 150 днів до 120 або до 90 днів. Українським дітям також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи, і для них не створюватимуть спеціальних класів.

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Ірландія хоче обмежити безплатне розміщення переміщених осіб з України у державному житлі трьома місяцями. Також місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українцям.

Додамо, українцям готові платити, аби вони лише повернулися додому. Програми вже розробили декілька країн, і що швидше біженці наважаться поїхати, то більше коштів можуть отримати.

Українці подекуди продовжують прибувати до різних країн, але розраховувати на таку підтримку, як на початку повномасштабної війни, не варто. Деякі країни навіть тимчасово призупиняли в’їзд до своєї країни або обмежували програми, інші почали думати, як простимулювати українців повертатися назад на Батьківщину, і три країни вже розробили такі програми.

Одна з таких країн – Швейцарія. Уряд країни обіцяє, що швидше українець добровільно захоче поїхати з їхньої країни, то більше грошей отримає. Таку програму заохочення зробили, аби якомога більше людей повернулося додому. Суми виплат коливаються від $1 тис. до понад $4 тис. на кожну особу.

Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від шести до дев’яти місяців. Отож, статус тимчасового захисту S планують скасувати за два-три роки після початку війни, тобто 2024-го або 2025 року.

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Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 тис. українців зможуть повернутися додому, 80% із них – добровільно. Решта 20%, або 14 тис. осіб, чекатимуть на кінець терміну для перебування.

Спецпрограму з добровільного повернення додому вже підготувала і влада Чехії. Там українці можуть перебувати до кінця березня 2025 року. Якщо ж люди ухвалять рішення повернутися додому раніше, уряд відшкодує частину витрат.

Для розуміння, лише в Чехії станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, перебувало понад 360 тис. біженців з України, які мають візи тимчасового захисту, більшість із них жінки й діти.

Водночас Управління верховного комісара ООН у справах біженців нещодавно закликало країни, які приймають біженців, не примушувати їх до повернення на батьківщину. А от влада України, навпаки, просить країни-союзники стимулювати українців повертатися додому й допомагати їм у цьому питанні фінансово.

Готовий платити за повернення й уряд Ірландії. Однак яку саме суму – наразі невідомо. Там зазначають, що у країні є велика кількість людей, які живуть в Україні у відносно тихих областях, мають вціліле житло і загалом могли б повертатися, але їх лякає невідомість. Лякає відсутність роботи, грошей і перспектив. Саме тому таких людей вирішили підтримати фінансово.

Схожу програму розробляють і в Норвегії. Ця країна готова заплатити кожному українцеві €1,5 тис. за повернення додому, хоча до країни досі продовжують прибувати біженці, але й кількість тих, хто хоче повернутися, зростає. Отже, щоб отримати цю виплату, особа повинна подати спеціальну заявку і дотриматися усіх вимог: має бути посвідка на проживання у Норвегії, а також потрібно підтвердити свій намір залишити країну. Для цього доведеться надати куплені квитки, описати маршрут, яким ви діставатиметеся України, а також оформити повідомлення про переїзд. До слова, це квиток в один кінець. В уряді наголошують, що якщо людина повернеться до України, отримає гроші, а потім знову захоче приїхати до Норвегії у статусі біженця, усі кошти доведеться повернути.

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України.

Зауважимо, Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України, тож запланувала низку заходів, щоб зменшити кількість новоприбулих – країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям. За даними уряду, щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них – після тимчасового захисту в інших європейських країнах. Країна вже надала прихисток приблизно 100 тис. українців.

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До слова, Німеччина може піти на поступки у працевлаштуванні українських біженців. Роботодавці готові наймати українців із базовим знанням німецької мови.

Раніше повідомлялося, що Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям. Відтепер особам із тимчасовим захистом дозволять виїжджати у різдвяний період із країни без втрати безплатного житла. Поїхати додому чи в іншу країну можна буде з 22 грудня до 5 січня.