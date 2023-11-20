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В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
65% українських біженців працездатного віку знайшли роботу у Польщі
фото з відкритих джерел

Найнижчий рівень зайнятості серед переміщених осіб з України в Німеччині (1,1 млн), Італії (167,5 тис.) та Швейцарії (66,1 тис.)

Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі: 65% українців працездатного віку знайшли роботу. У Польщі, зазначимо, найбільше переміщених з України осіб – понад 950 тис. Про це повідомляє «Слово і діло».

На другому місці опинилася Велика Британія: у країні, куди від війни виїхали 246,8 тис. українців, 61% знайшли роботу.

У Швеції працевлаштувалися 56% переселенців з України (загалом їх у країні 41,4 тис.), у Литві – 53% (у країні 50,7 тис. українських біженців), Чехії – 51% (368,7 тис.).

У Данії (39,7 тис. зареєстрованих переселенців з України), Нідерландах (94,4 тис.), Естонії (50,5 тис.) на роботу влаштувалися 46% українських біженців.

Близько третини українців працевлаштувалися у Франції, всього там зареєстровано 70,6 тис. переміщених осіб. В Ірландії (97,5 тис.) роботу знайшли 28% біженців.

Найнижчий рівень зайнятості серед переміщених осіб з України в Німеччині (1,1 млн), Італії (167,5 тис.) та Швейцарії (66,1 тис.) – по 19%.

Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі
Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі
фото: «Слово і діло»

Швейцарія, до речі, планує спростити працевлаштування українських біженців – скасувати дозвіл на роботу, який видається місцевою владою. У парламенті вважають, що усунення бюрократичних перешкод має збільшити частку працевлаштованих українців удвічі.

В Україні офіційно зареєстровано майже 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 40% з них працюють.

Нагадаємо, в уряді Німеччини піднімаються розмови щодо поступок для українських біженців. Зокрема, лунають заклики брати українців на роботу без достатнього рівня володіння німецькою мовою.

До слова, отримати роботу у Швейцарії біженцю не так просто. На цей час зуміли працевлаштуватись у Швейцарії лише приблизно 20% українських біженців, і більшість із них жінки.

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Теги: Польща біженці українці Європейський союз

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