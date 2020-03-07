З’явилися подробиці ліквідації бойовика «Гіві». Вибухівку заклала «відома блондинка»
Після ліквідації «Мотороли» бойовик «Гіві» боявся виходити з дому
«Агент Служби безпеки України (СБУ)» Олег Сугерей розкрив подробиці ліквідації командира донецького батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого під позивним «Гіві».
Інтерв’ю у Сугерея взяв журналіст Юрій Бутусов.
За словами «агента СБУ», після ліквідації Арсенія Павлова («Моторола») «Гіві» боявся виходити з дому.
«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», – розповів Сугерей.
Таким шляхом в оточення Гіві проникла дівчина-агент – «відома блондинка».
За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли Гіві прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки.
Варто відзначити, що після виходу інтерв’ю з «агентом» Олегом Сугереєм в СБУ заявили, що він не є службовцем і ніколи не служив у Службі безпеки України.
Нагадаємо, «Гради», танки та гаубиці. ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі техніку бойовиків.
Як повідомлялося, російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого.