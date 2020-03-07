З’явилися подробиці ліквідації бойовика «Гіві». Вибухівку заклала «відома блондинка»



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Терорист Михайло Толстих, відомий під позивним «Гіві»

Після ліквідації «Мотороли» бойовик «Гіві» боявся виходити з дому

«Агент Служби безпеки України (СБУ)» Олег Сугерей розкрив подробиці ліквідації командира донецького батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих, відомого під позивним «Гіві».

Інтерв’ю у Сугерея взяв журналіст Юрій Бутусов.

За словами «агента СБУ», після ліквідації Арсенія Павлова («Моторола») «Гіві» боявся виходити з дому.

«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», – розповів Сугерей.

Таким шляхом в оточення Гіві проникла дівчина-агент – «відома блондинка».

За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли Гіві прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки.

Варто відзначити, що після виходу інтерв’ю з «агентом» Олегом Сугереєм в СБУ заявили, що він не є службовцем і ніколи не служив у Службі безпеки України.

Раніше в так званій «ЛНР» заявили, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих «Гіві» нібито причетні українські силовики.

Нагадаємо, «Гради», танки та гаубиці. ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі техніку бойовиків.

Як повідомлялося, російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого.

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