Російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого



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Окупанти на Донбасі з початку доби 6 березня здійснили один обстріл

Втрат серед українських військових немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз – після 6-ї години ранку з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого, що на Луганському напрямку. Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає», – повідомив речник.

Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.