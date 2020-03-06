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    Російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого

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    Окупанти на Донбасі з початку доби 6 березня здійснили один обстріл - Російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого
    Окупанти на Донбасі з початку доби 6 березня здійснили один обстріл

    Втрат серед українських військових немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз – після 6-ї години ранку з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого, що на Луганському напрямку. Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає», – повідомив речник.

    Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.

    За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.
    Нагадаємо, вчора бойовики атакували українські позиції із забороненої зброї.
    Раніше розвідка повідомила, що РФ зігнала до українського кордону 90 тисяч військових.
     Читайте також: Павло Клімкін: На кінець року на Донбасі буде пів мільйона російських громадян

     

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