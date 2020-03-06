Російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого
Втрат серед українських військових немає
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз – після 6-ї години ранку з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого, що на Луганському напрямку. Станом на 12:00 інформації про втрати з нашого боку немає», – повідомив речник.
Також 6 березня розвідка Міноборони попередила, що окупанти готують масштабні навчання з артилерією.