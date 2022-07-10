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    Події в Україні

    З-під завалів бази Росгвардії у Херсоні чути крики рашистів, – ОВА

    Збройні сили завдали удару по базі Росгвардії у Херсоні&nbsp; - З-під завалів бази Росгвардії у Херсоні чути крики рашистів, – ОВА
    Збройні сили завдали удару по базі Росгвардії у Херсоні 
    фото з соцмереж

    Було дві хвилі прильотів по території частини

    Херсонська обласна військова адміністрація підтвердила удар українських бійців по базі окупантів. Про це радник голови ОВА Сергій Хлань написав у Facebook.

    Хлань підтвердив, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини: о 5 ранку і о 10 ранку.

    «У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й», – йдеться в повідомленні.

    Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

    «При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?», – додав радник голови ОВА.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленому Херсоні сьогодні, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

    За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

    До слова, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Читайте також: Журналіст Сергій Нікітенко: Херсонці розуміють, що будуть бойові дії. Вони готові


    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    З-під завалів бази Росгвардії у Херсоні чути крики рашистів, – ОВА