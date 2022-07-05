Удар по базі рашистів у Мелітополі: з’явилися подробиці

Знищено понад 200 рашистів, ще 300 – поранено

Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено. Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що це була одна з чотирьох найбільших російських баз у місті. Згоріли казарми, склади з боєприпасами та пальним. Після удару окупанти залишили аеродром, там триває пожежа. За його словами, після знищення бази у Мелітополі місцеві колаборанти бояться виходити на роботу. Удар ЗСУ змусив окупантів активно переміщати бази та ховати їх у лісосмузі.

«Рашисти вкрали усі запаси крові з наших лікарень. Тепер місцевим жителям, у разі потреби, нема де взяти кров для переливання. Біля військового шпиталю, який окупанти організували на території дитячого санаторію, була черга з машин, які звозили поранених», – зазначив Федоров.

Мер розповів, що на території Мелітополя є ще три ворожі військові бази, які розташовані поряд із житловими забудовами. ЗСУ про них добре знають, але розуміють, що окупанти прикриваються мирними мешканцями.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.



