Удар по базі окупантів у Мелітополі потрапив на відео

В тимчасово окупованому Мелітополі люди почули вибухи

Жителі міста, яким вдалось зняти результати роботи тих, хто намагається відтіснити рашистів, не приховують свого захоплення

По окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

Відео діляться місцеві пабліки.

За даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився район аеродрому, де базуються російські загарбники.

Над містом нині здіймається густий дим.

Жителі міста, яким вдалось зняти результати роботи тих, хто намагається відтіснити рашистів, не приховують свого захоплення.

Також зафіксовано момент прильоту по оркам на аеродромі.

До слова, у Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.