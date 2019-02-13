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    Події в Україні

    З початку року при перетині пунктів пропуску на Донбасі загинули 10 людей

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    З початку року при перетині пунктів пропуску на Донбасі загинули 10 людей

    В ООН закликали поліпшити умови переходу на блокпостах на Донбасі

    На сході України в 2019 році під час перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з окупованими територіями Донбасу загинули 10 осіб.

    Про це повідомила помічник генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні.

    Мюллер нагадала, що в жовтні вона закликала уряд України поліпшити умови переходу на блокпостах.

    «Хоча прогрес був досягнутий, я настійливо закликаю до прогресу з обох сторін. У Луганській області цивільні можуть перетинати тільки один блокпост, це міст у Станиці Луганській. Цього недостатньо. Зараз, взимку, дуже важливо, щоб у людей були можливості перетинати лінію розмежування«, - заявила помічник генсека ООН.

    Вона зазначила, що половина з 10 загиблих на блокпостах цього року - літні люди.

    ООН міст уряд
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