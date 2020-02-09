Російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики гатять зі ствольної артилерії забороненого калібру

Один український захисник отримав поранення внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі у неділю, 9 лютого.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

«Сьогодні, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення... Упродовж неділі збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Бойовики вели вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, 122 мм та мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається також, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Три ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли;

у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд.

У штабі також повідомили, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим «Тиша» дотримується. «Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ «Станиця Луганська» здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу», – зазначили у повідомленні.

На ділянці розведення №2 та №3 обстановка також стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму «Тиша».

Нагадаємо, упродовж поточної доби російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню.

Читайте також: