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    Бойовики третю добу поспіль обстрілюють захисників Оріхового з артилерії

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    7 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил не було - Бойовики третю добу поспіль обстрілюють захисників Оріхового з артилерії
    7 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

    У суботу поруч з Оріховим окупанти випустили 12 снарядів зі ствольної артилерії, з міномету калібру 120 мм – 16 мін

    У суботу, 8 лютого, збройні формування Російської Федерації на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

    Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • поруч з Оріховим – зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 12 снарядів, з міномету калібру 120 мм – 16 мін;
    • неподалік Щастя – з великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисникам Лебединського. За поточну добу втрат немає.

    Нагадаємо, 6 лютого бойовики випустили 25 мін під Оріховим.

    У п'ятницю, 7 лютого, окупанти обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Оріхового, застосувавши міни 82 мм калібру.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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