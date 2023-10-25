За останній тиждень активізувалися бої у пониззі Дніпра – розвідка Британії

Наразі лівий берег Дніпра перебуває під контролем новоствореної 18-ї загальновійськової армії РФ

Британська розвідка заявила про активізацію боїв біля берегів пониззя Дніпра за останній тиждень. Вирішальним фактором у зіткненнях, на думку розвідників, є здатність сторін вести точний, інтенсивний артилерійський вогонь. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними звіту, Росія зберегла значний артилерійський потенціал у цьому секторі та, ймовірно, була готова до можливих атак ще з моменту відведення своїх військ із правого берега Дніпра.

Наразі лівий берег річки перебуває під контролем новоствореної 18-ї загальновійськової армії РФ після того, як інші підрозділи, які раніше перебували в цьому районі, були передислоковані на Оріхівський напрямок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Україна надала більшого пріоритету операціям у пониззі Дніпра, будуючи невеликі плацдарми на східному березі річки.

До слова, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.