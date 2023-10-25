Росія готувала диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони: деталі від СБУ (фото)

Ворожа група була сформована ще у 2018 році

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві «розконсервовану» агентурно-бойову групу ФСБ. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що серед пріоритетних «цілей» агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти.

«Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу ввійшло троє осіб (мешканці Києва та Чернігова), які після вербування були переведені у режим «очікування» до початку повномасштабного вторгнення РФ.

7 фото На весь екран













Слідство встановило, що кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання «цивільних» безпілотних літальних апаратів в ударні дрони.

Лабораторії для виготовлення вибухівки та «модернізації» безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів. Ще одна учасниця ворожої групи – безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА. Також вона закуповувала через інтернет хімічні компоненти для виготовлення вибухівки. Для конспірації оформлювала «замовлення» на вигаданих осіб.

«Навесні цього року фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Щоб встановити локації українських об’єктів, зловмисники намагались «втемну» використовувати своїх знайомих серед українських військових», – пишуть в СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також учасники російської агентурно-бойової групи підіймали у повітря власні дрони для дорозвідки місцевості, де отримували інформацію про наявність підрозділів ЗСУ. Для максимальної конспірації фігуранти постійно змінювали адреси помешкань. Встановлено, що на одній із квартир вони влаштували пожежу, аби приховати сліди від саморобного виготовлення вибухівки.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено вибухові речовини з детонаторами, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, або участь у ній);

ч. 3 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що Росія готувала теракт у київському метро.