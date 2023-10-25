ЗСУ показали, як за тиждень на Запоріжжі спалили техніку окупантів на $25 млн

У ролику почергово показано знищення російського БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» та радіолокаційної станції «Зоопарк»

На Запорізькому напрямку показали, як палає вогнем техніка Російської Федерації на $25 млн. Відповідне відео опублікували воїни Сили спецоперацій України.

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«Запальний тиждень влаштували оператори одного з підрозділів ССО окупантам на Запорізькому напрямку. Наші воїни виявили та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії», – йдеться в повідомленні.

У ролику почергово показано знищення російського БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», радіолокаційної станції «Зоопарк», а також важкої вогнеметної системи.

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«Орієнтовна вартість спаленої техніки – близько $25 млн», – підкреслили в ССО.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.