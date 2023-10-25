ЗСУ формує батальйон із росіян. Серед них якути та буряти – Bloomberg

Бійці батальйону «Сибір» пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України

Збройні сили України сформували батальйон солдатів, який повністю складається з громадян Росії. Це охочі боротися проти вторгнення диктатора Володимира Путіна. Про це пише Blomberg.

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Зазначається, що батальйон «Сибір» об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії, які подорожували третіми країнами, бо хотіли приєднатися до української армії, за словами офіційних осіб у їхньому тренувальному таборі. До нього входять люди з таких груп, як якути та буряти з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети.

«Якщо люди хочуть боротися за Україну, за наші кордони, за крах цього російського радянського режиму чому б і ні? Це їхній вибір, і це показує, що не всі росіяни підтримують Путіна», – наводить видання слова їхнього українського інструктора та командира із позивним Батя.

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На відміну від добровольчих груп, таких як легіон «Свобода Росії», які заявили про підтримку України, солдати є частиною регулярної української армії та очікують, що їх дуже скоро відправлять у бій.

В Україні заявили, що розраховують залучити більше громадян Росії, особливо представників національних меншин, до участі у війні проти Путіна. Бійці батальйону «Сибір» пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України, потім підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні для захисту своєї особи.

«Усі члени батальйону чисельністю 60 осіб є добровольцями, і жоден з них не набраний з-поміж російських військовополонених. Українські військові планують прискорити перевірку біографічних даних, яка може зайняти до року, щоб спонукати більше росіян вступити до їхніх лав», – заявив представник української армії.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

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Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.