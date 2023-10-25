Інтенсивність боїв на сході України знову наростає: дані Генштабу

Оперативна інформація про ситуацію на напрямках станом на ранок 25 жовтня

Триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 жовтня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько десяти атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько десяти атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад десять атак противника.

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На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, за добу 23 жовтня відбулося 55 бойових зіткнень.

Повідомлялося, що російські загарбники майже вдвічі знизили інтенсивність штурмів на Авдіївському напрямку, але посилене авіабомбардування району триває.