Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен

Надія Карбунар
glavcom.ua
Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
ГУР не розкриває, за що було нагороджено блогерку, проте запевняє, що нагорода заслужена
фото з відкритих джерел

Відомство заявило – може залучати людей різних професій до виконання завдань

Днями мережу сколихнула інформація, що блогерка та колишня ескортниця Оксана Волощук (Ксюша Манекен) отримала відзнаку від української військової розвідки. Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на ситуацію. У коментарі «Українській правді» відомство заявило – структура може залучати людей різних професій до виконання завдань.

«Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги», – ідеться у офіційному коментарі.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на гучний скандал, який розгорівся в мережі після його зустрічі з топовими українськими блогерами. Політик запевнив, що на зустрічі не вручали жодних державних нагород.

З приводу ситуації з нагородження блогерки Оксани Волощук, яке викликало обурення, радник голови Офісу президента заявив, що його відомство до цього не має ніякого відношення: «Ні Офіс Президента, ні я особисто, зрозуміло, не давали жодних нагород присутнім блогерам. Тим більше нагород інших відомств. Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку».

Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося, що блогерка отримала нагороду саме під час зустрічі з радником керівника Офісу президента. Однак згодом виявилося, що її відзначили ще в жовтні 2022 року. Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

Ксюша Манекен – інфлюенсер та фотограф, за її профілем у Instagram стежать 412 тисяч підписників. Публікує здебільшого фото та відео відвертого характеру. В одному з нещодавніх інтерв'ю дівчина розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише «займалася супроводом» заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. Серед тих, кому надавала такі послуги, були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї. Пізніше відкрила шлюбне агентство. Манекен написала вчора в Інстаграм: «Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі «правильні», не отримали від цього життя ніх#я». Однак незабаром це повідомлення Волощук видалила.

Читайте також: Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
Теги: розвідка фотограф Міноборони гроші скандал послуги Офіс президента радник Михайло Подоляк Щастя орден відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час зустрічі в Офісі президента
Подоляк прокоментував скандал, який розгорівся через нагородження блогерки Манекен
Вчора, 22:52
Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
Вчора, 20:12
В гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із яких – описана перехожим «жінка»
На Полтавщині копи від «насильницького утримування» рятували манекен
22 лютого, 2021, 19:36

Події в Україні

Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен
Десантники знищили підрозділ окупантів, одягнених у форму ЗСУ
Десантники знищили підрозділ окупантів, одягнених у форму ЗСУ
ЗСУ завдали удару по окупантам на Кінбурнській косі: у повітря злетів склад, гармата і РСЗВ
ЗСУ завдали удару по окупантам на Кінбурнській косі: у повітря злетів склад, гармата і РСЗВ
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: деталі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Чи застрелиться Володимир Путін. Передбачення Гоголя
23K
Кремлівський пропагандист влаштував дебош на борту літака
6303
Російський бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною
5392
Зимова гроза: на Рівненщині зафіксували рідкісне метеорологічне явище
4781
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4527
Сніг, блискавка та грім: у столиці спостерігається аномальна погода (відео)

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Вчора, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Вчора, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту