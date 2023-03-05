Головне управляння розвідки прокоментувало нагородження блогерки Манекен

Відомство заявило – може залучати людей різних професій до виконання завдань

Днями мережу сколихнула інформація, що блогерка та колишня ескортниця Оксана Волощук (Ксюша Манекен) отримала відзнаку від української військової розвідки. Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на ситуацію. У коментарі «Українській правді» відомство заявило – структура може залучати людей різних професій до виконання завдань.

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«Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги», – ідеться у офіційному коментарі.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на гучний скандал, який розгорівся в мережі після його зустрічі з топовими українськими блогерами. Політик запевнив, що на зустрічі не вручали жодних державних нагород.

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З приводу ситуації з нагородження блогерки Оксани Волощук, яке викликало обурення, радник голови Офісу президента заявив, що його відомство до цього не має ніякого відношення: «Ні Офіс Президента, ні я особисто, зрозуміло, не давали жодних нагород присутнім блогерам. Тим більше нагород інших відомств. Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку».

Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося, що блогерка отримала нагороду саме під час зустрічі з радником керівника Офісу президента. Однак згодом виявилося, що її відзначили ще в жовтні 2022 року. Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

Ксюша Манекен – інфлюенсер та фотограф, за її профілем у Instagram стежать 412 тисяч підписників. Публікує здебільшого фото та відео відвертого характеру. В одному з нещодавніх інтерв'ю дівчина розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише «займалася супроводом» заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. Серед тих, кому надавала такі послуги, були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї. Пізніше відкрила шлюбне агентство. Манекен написала вчора в Інстаграм: «Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі «правильні», не отримали від цього життя ніх#я». Однак незабаром це повідомлення Волощук видалила.