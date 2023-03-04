Відома блогерка отримала медаль від розвідки: соцмережі обурені (фото)
Українська розвідка вручила медаль блогерці Оксані Волощук
Українська блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, отримала відзнаку Головного управління розвідки Міноборони України медаль «За сприяння воєнній розвідці Україні» II ступеня.
Медаль її було вручено під час зустрічі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка з інстаграм-блогерами.
За що Волощук отримала медаль, наразі невідомо. Сама дівчина пообіцяла розповісти про це після закінчення війни.
Водночас користувачі соцмережі обурені тим, що влада нагородила Волощук, називаючи дівчину ескортницею і поширюючи оголені світлини з її інстаграм-сторінки.
Зокрема екснардеп Борислав Береза пригадав, що Волощук раніше казала, що їй байдуже чий Крим. «Хоча можна сказати, що ця блогерша вже змінила позицію. Так? А потім вона знову змінить та скаже, що Крим вже не Україна? Більше нагород для таких! Більше зустрічей з ними! Так це зрада чи перемога? Чи це просто йолопи займаються інформаційною політикою на Банковій і вони знову «проїб@ли», як сказав колишній колега Подоляка?» – написав Береза у Facebook.
Користувачі соцмережі чекають на пояснення ГУР.
Відомо, що Волощук – уродженка Кременчука. Після закінчення вузу заснувала модельне агентство. Наразі в Instagram Волощук 413 тис. підписників
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