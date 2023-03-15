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Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
У Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

Наразі Росія готова вдарили по Україні з Чорного моря 28 «Калібрами»

Росія збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі. Так, станом на ранок 15 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 28 ракет. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі – один ворожий корабель.

А в Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі фото 1

Нагадаємо, триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.

 

Теги: ракета корабель Чорне море росія війна окупанти

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