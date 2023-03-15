Загроза удару зростає: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наразі Росія готова вдарили по Україні з Чорного моря 28 «Калібрами»

Росія збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі. Так, станом на ранок 15 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 28 ракет. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі – один ворожий корабель.

А в Середземному морі перебувають до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

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Нагадаємо, триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.