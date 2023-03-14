У США розробляють «невидиму ракету»: стали відомі подробиці проекту

Проект SiAW називають відповіддю на зростання небезпеки з боку Росії та Китаю, які прагнуть розробити інтегровану систему протиповітряної оборони інших країн

У США розробляють нову авіаційну ракету класу "повітря-земля", яка зможе атакувати наземні цілі за радіочастотними сигналами. Ракета отримала назву SiAW (Stand-in Attack Weapon) та призначена для використання на літаках п'ятого покоління, таких як F-35 та B-21. Про це пише видання Military aerospace

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перевага цієї ракети полягає в тому, що вона може атакувати різні наземні цілі за радіочастотними сигналами, не видаючи своє місцезнаходження. Це підвищує шанси виживання літака-носія та зменшує ризик виявлення супротивником. SiAW виявлятиме і атакуватиме ворожі ракетні комплекси, артилерійські батареї, надводні кораблі, авіабази, а також системи ППО та РЕБ.

Особливість ракети в її здатності знаходити мету, використовуючи сигнали, які вона сама генерує, а не лише ті, що виходять від мети. Це підвищує її ефективність в умовах, коли ціль прихована за перешкодами або працює в режимі радіомовчання.

Проект, як кажуть військові експерти, це відповідь на зростання небезпеки з боку Росії та Китаю, які прагнуть розробити щільну інтегровану систему протиповітряної оборони (ІСППО).

Будь ласка, читайте текст після реклами

SiAW – це секретний проект, але вже відомо, що ракета матиме нову бойову частину, електронний запобіжник та підривник, універсальний інтерфейс озброєння та головку самонаведення з випромінювання. Крім того, SiAW буде здатна поміщатися у внутрішній відсік зброї F-35 і B-21, що підвищить ступінь прихованості літаків.

Зараз над SiAW працюють великі оборонні компанії США: Lockheed Martin, Northrop Grumman та L3Harris Technologies. Вони отримали контракти від ВПС США на розробку концепції та демонстрацію технологій нової ракети. Вона буде заснована на технології ракети AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), створеної Northrop Grumman та ВМС США для боротьби з протирадарними системами супротивника. SiAW отримає низку модифікацій, щоб адаптуватися до вимог ВПС США і розширити спектр цілей, що вражаються. Проект SiAW має бути введений в експлуатацію вже через три роки.