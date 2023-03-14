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Ракетна атака на Одещину: Повітряні сили повідомили, куди цілились окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Одещину: Повітряні сили повідомили, куди цілились окупанти
фото ілюстративне

Жодна з ракет не досягла своїх цілей

На півдні сьогодні російські загарбники, ймовірно, випустили ракети Х-31, які не збиваються засобами протиповітряної оборони. Їм протидіють іншими способами знешкодження. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«З літака Су-24 вони, імовірно, стріляли по засобах ППО в Одеській області, і ракети не досягли своїх цілей, відповідно, не влучили. Внаслідок цього уламки однієї з них поцілили в дитячий садочок. Ми не можемо збивати такі цілі зенітними засобами ураження. Ракета Х-31 – занадто швидкісна, щоб ми могли її збити наявними засобами», – розповів речник.

Як повідомлялося, уламки ракет на Одещині пошкодили дитячий будинок на узбережжі та декілька приватних будинків. Люди не постраждали.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. 

Масштабна повітряна тривога в Україні сьогодні лунала вже три рази.

Теги: Одещина ракета війна

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