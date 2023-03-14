Росія збільшує виробництво ракет, Шойгу видав доручення

Міністр оборони РФ провів робочу нараду з керівництвом Корпорації «Тактичне ракетне озброєння»

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва. Про це заявили в міноборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації «Тактичне ракетне озброєння», де зазначив, що держоборонзамовлення «гідно виконується».

«Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження», - йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.

Раніше повідомлялося, що Шойгу розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом.