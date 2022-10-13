Захисники на півдні вдарили по системах ППО ворога

Удень противник проводив штурмові дії у напрямку Костромки та Сухого Ставка.

Збройні сили України завдали 14 ударів по системі ППО окупантів на півдні України. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» .

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

За добу ворог втратив на півдні:

36 окупантів;

танк;

два паливозаправники;

дві одиниці автобронетехніки;

три артсистеми великого калібру;

чотири вертольоти;

п’ять складів із боєприпасів.

Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні.

«У нашій зоні відповідальності таких безпілотників збито над Вінницькою областю, ще один - над Черкаською», – йдеться у повідомленні.

«Удень противник проводив штурмові дії у напрямку Костромки та Сухого Ставка. Зазнав втрат і відступив.

Ворожа авіація атакувала Миколаївську область, реактивні снаряди від «Смерчу», у тому числі й споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об'єктах та відкритих площах. Без втрат.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує у тому районі. Приготовлені до застосування три великі десантні кораблі, два надводні ракетоносії з 16 «Калібрами».

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.