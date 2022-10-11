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ЗСУ відзвітували про нові втрати окупантів на півдні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ відзвітували про нові втрати окупантів на півдні
ЗСУ відзвітували про втрати російських окупантів на півдні
фото з відкритих джерел

Підрозділами ППО збито два безпілотника «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25

За добу Збройні Сили України знищили на півдні понад 170 окупантів, дві гаубиці «Мста-Б» та два танки. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено 4 удари по противнику, в тому числі по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині нашими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних шпигуни «Орлан-10» та російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 рашисти, 2 гаубиці «Мста-Б», 12 одиниць авто-бронетехніки, 2 танки, 2 міномети, 2 склади боєкомплекти», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» також зауважили, що пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата «Гіацинт-Б».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: війна Facebook танки рашисти втрати

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