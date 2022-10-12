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Оприлюднено вражаючі успіхи ЗСУ на Херсонщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено вражаючі успіхи ЗСУ на Херсонщині
Звільнення Херсонщини триває
фото з відкритих джерел

Українські воїни вже звільнили 75 населених пунктів Херсонщини

Українські захисники поступова звільняють населені пункти від російських окупантів. Зокрема, на Херсонщині загарбників вигнали з 75 міст та сіл. Про це розповів очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Лише за жовтень наші бійці деокупували на Херсонщині 29 населених пунктів.

Янушевич розповів, що українські захисники вже звільнили 75 населених пунктів Херсонщини, зокрема:

  • Нововасилівку,
  • Новогригорівку,
  • Новокам'янку,
  • Червоне,
  • Любимівка,
  • Хрещенівка,
  • Золота Балка,
  • Українка,
  • Велика та Мала Олександрівки
  • Нововоскресенське та інші.

«Звільнення Херсонщини триває. Я, на жаль, не можу сказати більше, бо необхідно зберігати інформаційну тишу, але ми повинні з вами кожного дня чекати на гарні новини», – додав голова ОВА.

Він зауважив, що ситуація у звільнених населених пунктах – жахлива. Там є дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитячих садків тощо. Також окупанти зруйнували лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні, насосні та інші об'єкти інфраструктури.

«Тому люди залишилися без води та світла. Нині ми з нашою командою відвідуємо населені пункти, які нещодавно були деокуповані. Завдання – поспілкуватися з місцевими жителями, з'ясувати точки болю з перших вуст і одразу приступити до налагодження нормальної, сталої життєдіяльності», – зазначив Янушевич.

За його словами, одним з найважливіших питань є відновлення світла. На декількох напрямках вже працюють бригади «Херсонобленерго».

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

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Теги: росія деокупація війна ЗСУ Херсон Україна

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